Чиновник находился в невменяемом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора одного из департаментов Министерства финансов РФ Михаила Санакоева отправили в психиатрическую больницу. Он бил машины, прятался под столами, называл сотрудников «Тохами» и клялся в верности.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан директор одного из департаментов Министерства финансов РФ, который находился в невменяемом состоянии. По данным сайта MK.RU . им оказался 35-летний Михаил Санакоев. После того, как чиновника привезли в отдел, он прыгал через перила лестницы и прятался под столами. Уточняется, что чиновник периодически обращался к некому неосязаемому «Тохе», спрашивая «уважает ли его тот» и клялся ему в верности на коленях.

Как пишет издание, за чиновником в отдел полиции приехала мать. Женщина объяснила такое поведение стрессом на работе и попросила отпустить сына. Однако сотрудники вызвали скорую, которая доставила Санакоева в психиатрическую больницу.