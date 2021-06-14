14 июня 2021

СМИ: Топового чиновника Минфина отправили в психбольницу. «Клялся в верности Тохе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник находился в невменяемом состоянии Фото:

Директора одного из департаментов Министерства финансов РФ Михаила Санакоева отправили в психиатрическую больницу. Он бил машины, прятался под столами, называл сотрудников «Тохами» и клялся в верности.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан директор одного из департаментов Министерства финансов РФ, который находился в невменяемом состоянии. По данным сайта MK.RU. им оказался 35-летний Михаил Санакоев. После того, как чиновника привезли в отдел, он прыгал через перила лестницы и прятался под столами. Уточняется, что чиновник периодически обращался к некому неосязаемому «Тохе», спрашивая «уважает ли его тот» и клялся ему в верности на коленях.

Как пишет издание, за чиновником в отдел полиции приехала мать. Женщина объяснила такое поведение стрессом на работе и попросила отпустить сына. Однако сотрудники вызвали скорую, которая доставила Санакоева в психиатрическую больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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