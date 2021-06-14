Директора одного из департаментов Министерства финансов РФ Михаила Санакоева отправили в психиатрическую больницу. Он бил машины, прятался под столами, называл сотрудников «Тохами» и клялся в верности.
Ранее сообщалось, что в Москве был задержан директор одного из департаментов Министерства финансов РФ, который находился в невменяемом состоянии. По данным сайта
Как пишет издание, за чиновником в отдел полиции приехала мать. Женщина объяснила такое поведение стрессом на работе и попросила отпустить сына. Однако сотрудники вызвали скорую, которая доставила Санакоева в психиатрическую больницу.
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