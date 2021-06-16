В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

Один сотрудник Росгвардии ранен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Томске произошло вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии. В результате пострадал один из сотрудников.

В сообщении пресс-службы Росгвардии отмечается, что силовики выехали на сигнал тревоги в одну из квартир Томска. На пороге их встретил вооруженный ножом и «конструктивно схожим с оружием» предметом. «Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии», — сообщается на сайте томского управления Росгвардии.

Нападавший произвел еще три выстрела в сторону силовиков, после чего был задержан. Во время задержания ему выстрелили в ноги.