В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

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Эвакуация детей из детского сада. Курган, росгвардия, эвакуация, сотрудник росгвардии
Один сотрудник Росгвардии ранен Фото:

В Томске произошло вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии. В результате пострадал один из сотрудников.

В сообщении пресс-службы Росгвардии отмечается, что силовики выехали на сигнал тревоги в одну из квартир Томска. На пороге их встретил вооруженный ножом и «конструктивно схожим с оружием» предметом. «Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии», — сообщается на сайте томского управления Росгвардии.

Нападавший произвел еще три выстрела в сторону силовиков, после чего был задержан. Во время задержания ему выстрелили в ноги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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