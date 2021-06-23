23 июня 2021

В Киеве сочли диалог между Россией и США опасным для Украины

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Юлия Тимошенко, флаги украины, тимошенко юлия
Экс-депутат Верховной рады рассказал о «плохом знаке» для Украины Фото:
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Война на Украине

Стратегический диалог между Россией и США является «плохим знаком» для Украины. Достижение РФ и Штатами точек соприкосновения сделает из Киева «средство размена». Об этом заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Вашингтон ведет подготовку к стратегическому диалогу с Москвой, ранее заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, повестка встречи также затронет и Украину. Черновол отметил, что от американских властей не поступало комментариев по поводу встречи с РФ, поэтому у Киева возникает непонимание.

Украинский политолог считает, что такого диалога не может быть между странами, занимающими противоположные позиции. «В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас стоило бы настаивать на том, что страна не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров», — заявил Черновол в статье для издания «Главред».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о беспокойстве из-за наращивания инфраструктуры НАТО вблизи границ страны. Он сообщил, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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