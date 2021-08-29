В Белоруссии раскрыли, как США используют Афганистан против РФ

В Белоруссии считают, что США специально втягивают Россию в тлеющие конфликты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Действия США в Афганистане были направлены на усугубление конфликтности в регионе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков. По его мнению, Америка специально втягивает Россию в тлеющие конфликты.

«США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром», — передает заявление Арчакова РИА «Новости». По его мнению, вся американская затея с Афганистаном — это многолетняя, тщательно спланированная акция, которая направлена на усугубление конфликтности и проблемности этого региона.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул. Население Афганистана массово пытается покинуть страну. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова, из-за этого России могут грозить террористические атаки, вшитые в иммигрантские потоки Центральной Азии. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью в стране, передает RT.