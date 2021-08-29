29 августа 2021

В Белоруссии раскрыли, как США используют Афганистан против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, гранатомет, огнестрельное оружие, военные учения, горная местность, полигон кара хаак
В Белоруссии считают, что США специально втягивают Россию в тлеющие конфликты Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Действия США в Афганистане были направлены на усугубление конфликтности в регионе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков. По его мнению, Америка специально втягивает Россию в тлеющие конфликты.

«США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром», — передает заявление Арчакова РИА «Новости». По его мнению, вся американская затея с Афганистаном — это многолетняя, тщательно спланированная акция, которая направлена на усугубление конфликтности и проблемности этого региона.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул. Население Афганистана массово пытается покинуть страну. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова, из-за этого России могут грозить террористические атаки, вшитые в иммигрантские потоки Центральной Азии. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью в стране, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...