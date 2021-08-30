В Кремле рассказали о теплом разговоре Путина и Лукашенко

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним вопросы сотрудничества Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Путин тепло поздравил с днем рождения Лукашенко в поздравительной телеграмме, а также сообщил, что белорусские друзья могут рассчитывать на поддержку России. О содержании телеграммы сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — сообщает Кремль.

Президент России также поздравил с днем рождения главу Белоруссии по телефону. Главы стран также обсудили вопросы сотрудничества и предстоящих контактов. 30 августа Лукашенко отмечает 67-й день рождения. Ранее Путин проводил встречу с Лукашенко в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, где заявил, что Белоруссия исправно выплачивает кредит России.