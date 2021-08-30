В Кремле рассказали о теплом разговоре Путина и Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним вопросы сотрудничества Фото:

Путин тепло поздравил с днем рождения Лукашенко в поздравительной телеграмме, а также сообщил, что белорусские друзья могут рассчитывать на поддержку России. О содержании телеграммы сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — сообщает Кремль.

Президент России также поздравил с днем рождения главу Белоруссии по телефону. Главы стран также обсудили вопросы сотрудничества и предстоящих контактов. 30 августа Лукашенко отмечает 67-й день рождения. Ранее Путин проводил встречу с Лукашенко в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, где заявил, что Белоруссия исправно выплачивает кредит России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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