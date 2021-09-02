Коммунист Парфенов оскорбил Жириновского на дебатах. «Болтается между ног»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Парфенов выступил с заявлением на предвыборных дебатах Фото:

Секретарь московского городского комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что партия ЛДПР «болтается между ног» власти. С таким заявлением он выступил на предвыборных дебатах кандидатов в Госдуму.

«В Госдуме четыре партии, но три из них — это „Единая Россия“, правая нога власти, „Справедливая Россия“ — левая нога власти. А между ними болтается Жириновский», — заявил Парфенов в ходе дебатов, трансляция который проходила на телеканале ТВЦ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель поискать работу в России. Свое предложение политик объяснил тем, что в Германии чиновникам тяжело накопить на безбедную пенсию, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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