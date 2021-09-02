Секретарь московского городского комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что партия ЛДПР «болтается между ног» власти. С таким заявлением он выступил на предвыборных дебатах кандидатов в Госдуму.
«В Госдуме четыре партии, но три из них — это „Единая Россия“, правая нога власти, „Справедливая Россия“ — левая нога власти. А между ними болтается Жириновский», — заявил Парфенов в ходе дебатов, трансляция который проходила на телеканале ТВЦ.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель поискать работу в России. Свое предложение политик объяснил тем, что в Германии чиновникам тяжело накопить на безбедную пенсию, передает телеканал 360.
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