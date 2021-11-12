Непривитые и вакцинированные раскрыли свое отношение друг к другу

Большинство непривитых россиян терпимо относятся к тем, кто привился от коронавируса (81%). Об этом рассказали в компании SuperJob по итогам тематического опроса.
Непривитые респонденты отмечают, что вакцинация от COVID — это личное дело каждого. «Люди, которые сделали прививку — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор», — передает их слова
При этом среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают уже каждого четвертого (25%). Они выражают непонимание и считают их эгоистами, которые подвергают опасности жизни окружающих людей. Однако каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо, считая, что у людей должно быть право выбора.
Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о расширении системы QR-кодов. К COVID-free зонам планируют причислить общественный транспорт, магазины и общепит, передают. На данный момент оперштаб прорабатывает соответствующие законопроекты с профильными ведомствами. Систему пропуска по QR-коду уже ввели в общественном транспорте Татарстана. Пассажиры без QR-кода могут предъявить либо справку о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19, либо медотвод, передает телеканал 360.
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