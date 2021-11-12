12 ноября 2021

Непривитые и вакцинированные раскрыли свое отношение друг к другу

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, автобусная остановка, люди в масках, пенсионеры
Вакцинированные россияне считают антипрививочников эгоистами Фото:

Большинство непривитых россиян терпимо относятся к тем, кто привился от коронавируса (81%). Об этом рассказали в компании SuperJob по итогам тематического опроса.

Непривитые респонденты отмечают, что вакцинация от COVID — это личное дело каждого. «Люди, которые сделали прививку — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор», — передает их слова «Газета.Ru». Только 8% опрошенных заявили, что их раздражают вакцинированные.

При этом среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают уже каждого четвертого (25%). Они выражают непонимание и считают их эгоистами, которые подвергают опасности жизни окружающих людей. Однако каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо, считая, что у людей должно быть право выбора.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о расширении системы QR-кодов. К COVID-free зонам планируют причислить общественный транспорт, магазины и общепит, передают. На данный момент оперштаб прорабатывает соответствующие законопроекты с профильными ведомствами. Систему пропуска по QR-коду уже ввели в общественном транспорте Татарстана. Пассажиры без QR-кода могут предъявить либо справку о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19, либо медотвод, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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