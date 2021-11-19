Кремль: вступление Украины в НАТО — крайне недопустимый сценарий

Россия не может вмешиваться в дела других стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вступлении Украины в НАТО.
«Это суверенное государство, а мы не вмешиваемся в дела суверенных государств. Но повторение недавнего прошлого — крайне недопустимы сценарий», — сказал представитель Кремля на конференц-колле.
На мероприятии Песков отметил, что Россию неоднократно обманывали. «РФ пообещали, что НАТО не пойдет на восток, потом обманули. Сейчас наблюдается похожий сценарий: вооружение Украины со стороны натовских государств, провокационные действия со стороны Североатлантического Альянса. Это вынуждает Россию отвечать, предпринимать действия по защите национальных интересов», — дополнил он.
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