Кремль: вступление Украины в НАТО — крайне недопустимый сценарий

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в дела Украины Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия не может вмешиваться в дела других стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вступлении Украины в НАТО.

«Это суверенное государство, а мы не вмешиваемся в дела суверенных государств. Но повторение недавнего прошлого — крайне недопустимы сценарий», — сказал представитель Кремля на конференц-колле.

На мероприятии Песков отметил, что Россию неоднократно обманывали. «РФ пообещали, что НАТО не пойдет на восток, потом обманули. Сейчас наблюдается похожий сценарий: вооружение Украины со стороны натовских государств, провокационные действия со стороны Североатлантического Альянса. Это вынуждает Россию отвечать, предпринимать действия по защите национальных интересов», — дополнил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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