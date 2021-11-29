Реформатор Конституции: какое наказание будет в законе о QR-кодах

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас заявил, что ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут Фото:
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Правительство России не планирует вводить ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, уточнив, что наказания будут только те, которые уже есть в действующем законодательстве.

«Нет, не планируется внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов. Уже есть все», — передает РИА «Новости» слова Клишаса.

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах по всей стране. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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