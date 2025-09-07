Экс-замгубернатора Гендин заявил, что обвинитель сам угнал его Cadillac

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвиненный в хищении Гендин заявил о краже своего Cadillac
Обвиненный в хищении Гендин заявил о краже своего Cadillac Фото:

Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин заявил о краже своего автомобиля Cadillac Escalade главой союза адвокатов МЭКА Андреем Костиным. При этом сам Гендин в настоящий момент предстал перед судом по делу о хищении средств у того же Костина. Об этом сообщает «Коммерсант».

«После того как Костин сообщил о пропаже денег, он завладел моим Cadillac Escalade 2008 года выпуска», — приводят его слова журналисты, ссылаясь на судебные материалы дела. Причем, по данным издания, в ходе очной ставки Костин подтвердил, что автомобиль действительно оказался у него. 

Ранее Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 миллионов рублей у Андрея Костина, главы союза адвокатов МЭКА. По версии следствия, экс-чиновник обещал содействие в получении разрешения на градостроительные работы, однако свою причастность к преступлению он отрицает. Судимость по первому уголовному делу с Гендина уже снята, но расследование других эпизодов продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин заявил о краже своего автомобиля Cadillac Escalade главой союза адвокатов МЭКА Андреем Костиным. При этом сам Гендин в настоящий момент предстал перед судом по делу о хищении средств у того же Костина. Об этом сообщает «Коммерсант». «После того как Костин сообщил о пропаже денег, он завладел моим Cadillac Escalade 2008 года выпуска», — приводят его слова журналисты, ссылаясь на судебные материалы дела. Причем, по данным издания, в ходе очной ставки Костин подтвердил, что автомобиль действительно оказался у него.  Ранее Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 миллионов рублей у Андрея Костина, главы союза адвокатов МЭКА. По версии следствия, экс-чиновник обещал содействие в получении разрешения на градостроительные работы, однако свою причастность к преступлению он отрицает. Судимость по первому уголовному делу с Гендина уже снята, но расследование других эпизодов продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...