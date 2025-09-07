Сборная России по футболу разгромила сборную Катара

Сборная России победила со счетом 4:1
Сборная Россия по футболу обыграла сборную Катара, забив 4 мяча в ворота последних.
Голами отличились Алексей Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Об этом сообщает «Чемпионат».
Матч с Катаром стал первым для обновленного состава сборной России, который был сформирован после нулевой ничьей с Иорданией и последующих изменений в заявке. Встреча прошла в Дохе 8 сентября, а в итоговый список игроков вошли 24 футболиста, включая авторов голов в победном матче — Головина, Кисляка, Сергеева и Миранчука.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!