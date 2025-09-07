Сборная России по футболу разгромила сборную Катара

Сборная России забила 4 мяча в ворота сборной Катара
Сборная России победила со счетом 4:1
Сборная России победила со счетом 4:1

Сборная Россия по футболу обыграла сборную Катара, забив 4 мяча в ворота последних. 

Голами отличились Алексей Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.  Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч с Катаром стал первым для обновленного состава сборной России, который был сформирован после нулевой ничьей с Иорданией и последующих изменений в заявке. Встреча прошла в Дохе 8 сентября, а в итоговый список игроков вошли 24 футболиста, включая авторов голов в победном матче — Головина, Кисляка, Сергеева и Миранчука.

