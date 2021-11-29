В Кремле заявили, что QR-коды останутся в России

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Термин QR-код используется во многих сферах, отметил Дмитрий Песков Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Термин QR-код останется в России, так как он используется не только в контексте коронавируса, но и во многих сферах жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сведется ли использование термина QR-код к минимуму.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом останется. Этот термин используется и для банковских переводов, и так далее», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее появилась информация о том, что российские власти меняют систему QR-кодов. В правительстве продумывают документ для привитых и переболевших COVID-19, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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