Пользователи соцсетей усомнились, что тестирование на COVID-19 будет бесплатным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил ввести обязательное тестирование на коронавирус вместо QR-кодов. Он убежден, что этот метод будет эффективен в сочетании другими, в том числе с вакцинацией. Пользователей социальных сетей возмутила инициатива политика. В частности, комментаторы не поверили, что ПЦР-тесты будут проводиться бесплатно.

«В России необходимо срочно вводить массовое тестирование — на регулярной и бесплатной основе. Только так мы сможем достоверно и оперативно выявлять заболевших», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Пользователи социальных сетей не оценили такой альтернативы QR-кодам. Некоторые заявили, что ПЦР-тесты не показывают, болен человек коронавирусом или нет. Других больше обеспокоило то, за чей счет будет проводиться исследование. В том, что оно будет бесплатным, многие усомнились.

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