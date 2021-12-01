01 декабря 2021

В соцсетях испугались альтернативы QR-кодам. «Мое тело, мое дело!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код, проверка qr-кода
Пользователи соцсетей усомнились, что тестирование на COVID-19 будет бесплатным Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил ввести обязательное тестирование на коронавирус вместо QR-кодов. Он убежден, что этот метод будет эффективен в сочетании другими, в том числе с вакцинацией. Пользователей социальных сетей возмутила инициатива политика. В частности, комментаторы не поверили, что ПЦР-тесты будут проводиться бесплатно.

«В России необходимо срочно вводить массовое тестирование — на регулярной и бесплатной основе. Только так мы сможем достоверно и оперативно выявлять заболевших», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Пользователи социальных сетей не оценили такой альтернативы QR-кодам. Некоторые заявили, что ПЦР-тесты не показывают, болен человек коронавирусом или нет. Других больше обеспокоило то, за чей счет будет проводиться исследование. В том, что оно будет бесплатным, многие усомнились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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