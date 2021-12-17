Врач рассказал, почему опасно есть лапшу быстрого приготовления

17 декабря 2021 в 20:21 Размер текста - 17 +

Продукты глубокой переработки способствуют развитию хронических заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление продуктов быстрого приготовления, в частности лапши, может спровоцировать развитие хронических заболеваний и снизить продолжительность жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Мука, из которой делается лапша быстрого приготовления, относится к продуктам глубоко переработанным, а они уменьшают продолжительность жизни, способствуют развитию так называемых неинфекционных хронических заболеваний. Масло в них чаще всего оказывается низкопробным растительным, богатым трансжирами и „Омега 6“ жирными кислотами. А при нарушении в организме баланса „Омега 3“ и „Омега 6“ в пользу последнего происходит раннее старение, появляются сердечно-сосудистые заболевания, портится настроение, возникает тревожность, депрессии», — объяснил Михаил Гинзбург. Доктор наук добавил, что из продуктов быстрого приготовления более-менее полезными могут оказаться каши, которые нужно варить 5 минут. «Есть каши моментального приготовления — они, скорее, тоже относятся к продуктам глубоко переработанным, с высоким гликемическим индексом, но среди них есть мультизлаковые хлопья, требующие непродолжительной варки, пятиминутки, вот они в принципе уже полезны, теоретически их можно вообще не варить, добавлять для быстрого перекуса в кефир, ряженку», — подчеркнул Гинзбург. В беседе с URA.RU врач гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова высказала мнение, что употребление продуктов быстрого приготовления может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. «Некачественные углеводы, ненастоящие вкусовые добавки — все это плохо для тех, у кого так или иначе есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастритами, холециститами, колитами, кто восприимчив к аллергенам, так как эти добавки чужеродные, их нет в природе. Эффект будет накопительным и в итоге это все выстрелит», — заявила она. С начала 2021 года в России выросли на 6,1% продажи лапши быстрого приготовления. В 2020 году показатель не превышал 2%. Эксперты рынка связывают это с ростом стоимости основных продуктов питания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Употребление продуктов быстрого приготовления, в частности лапши, может спровоцировать развитие хронических заболеваний и снизить продолжительность жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Мука, из которой делается лапша быстрого приготовления, относится к продуктам глубоко переработанным, а они уменьшают продолжительность жизни, способствуют развитию так называемых неинфекционных хронических заболеваний. Масло в них чаще всего оказывается низкопробным растительным, богатым трансжирами и „Омега 6“ жирными кислотами. А при нарушении в организме баланса „Омега 3“ и „Омега 6“ в пользу последнего происходит раннее старение, появляются сердечно-сосудистые заболевания, портится настроение, возникает тревожность, депрессии», — объяснил Михаил Гинзбург. Доктор наук добавил, что из продуктов быстрого приготовления более-менее полезными могут оказаться каши, которые нужно варить 5 минут. «Есть каши моментального приготовления — они, скорее, тоже относятся к продуктам глубоко переработанным, с высоким гликемическим индексом, но среди них есть мультизлаковые хлопья, требующие непродолжительной варки, пятиминутки, вот они в принципе уже полезны, теоретически их можно вообще не варить, добавлять для быстрого перекуса в кефир, ряженку», — подчеркнул Гинзбург. В беседе с URA.RU врач гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова высказала мнение, что употребление продуктов быстрого приготовления может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. «Некачественные углеводы, ненастоящие вкусовые добавки — все это плохо для тех, у кого так или иначе есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастритами, холециститами, колитами, кто восприимчив к аллергенам, так как эти добавки чужеродные, их нет в природе. Эффект будет накопительным и в итоге это все выстрелит», — заявила она. С начала 2021 года в России выросли на 6,1% продажи лапши быстрого приготовления. В 2020 году показатель не превышал 2%. Эксперты рынка связывают это с ростом стоимости основных продуктов питания.