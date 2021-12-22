В Кремле поставили условие для переговоров с Западом

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не назвал точных сроков переговоров с Западом Фото:

Для России важно, чтобы переговоры с Западом были нацелены на конкретный результат и не были растянуты по времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Важно сейчас, чтобы со стороны наших визави были четкой сформулированы посылы. Чтобы переговоры были нацелены на конкретные результаты, и чтобы они не был растянуты по времени», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков не назвал точных сроков. По его словам, это не должно превратиться в «переговорный марафон».

Ранее источник в дипломатических кругах сообщили «Известиям», что пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Ожидается, что они состоятся во второй половине января. От этого будет зависеть дальнейший диалог между НАТО и Россией. Информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и НАТО о мерах обеспечения безопасности. В Госдепартаменте США сообщали, что не удовлетворены предложениями Москвы.

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Для России важно, чтобы переговоры с Западом были нацелены на конкретный результат и не были растянуты по времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Важно сейчас, чтобы со стороны наших визави были четкой сформулированы посылы. Чтобы переговоры были нацелены на конкретные результаты, и чтобы они не был растянуты по времени», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Песков не назвал точных сроков. По его словам, это не должно превратиться в «переговорный марафон». Ранее источник в дипломатических кругах сообщили «Известиям», что пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Ожидается, что они состоятся во второй половине января. От этого будет зависеть дальнейший диалог между НАТО и Россией. Информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и НАТО о мерах обеспечения безопасности. В Госдепартаменте США сообщали, что не удовлетворены предложениями Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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