В Кремле поставили условие для переговоров с Западом

Дмитрий Песков не назвал точных сроков переговоров с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для России важно, чтобы переговоры с Западом были нацелены на конкретный результат и не были растянуты по времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Важно сейчас, чтобы со стороны наших визави были четкой сформулированы посылы. Чтобы переговоры были нацелены на конкретные результаты, и чтобы они не был растянуты по времени», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков не назвал точных сроков. По его словам, это не должно превратиться в «переговорный марафон».

Ранее источник в дипломатических кругах сообщили «Известиям», что пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Ожидается, что они состоятся во второй половине января. От этого будет зависеть дальнейший диалог между НАТО и Россией. Информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и НАТО о мерах обеспечения безопасности. В Госдепартаменте США сообщали, что не удовлетворены предложениями Москвы.