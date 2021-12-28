Депутаты Верховной Рады подали в суд на Зеленского за госизмену

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президента Украины обвинили в доведении страны до энергетического кризиса Фото:

На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд за государственную измену и финансирование терроризма. Такой иск подали депутаты Верховной Рады.

«Мы заранее сообщили руководство СБУ (Служба безопасности Украины — прим. URA.RU), что мы хотим записаться на неотложный депутатский прием для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU) и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко украинскому СМИ «Европейская солидарность».

Поводом для иска стал энергетический кризис, к которому, по мнению депутатов, привело руководство страны. Оплату энергоносителей другим странам они считают финансированием терроризма.

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На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд за государственную измену и финансирование терроризма. Такой иск подали депутаты Верховной Рады. «Мы заранее сообщили руководство СБУ (Служба безопасности Украины — прим. URA.RU), что мы хотим записаться на неотложный депутатский прием для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU) и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко украинскому СМИ «Европейская солидарность». Поводом для иска стал энергетический кризис, к которому, по мнению депутатов, привело руководство страны. Оплату энергоносителей другим странам они считают финансированием терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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