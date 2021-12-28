Депутаты Верховной Рады подали в суд на Зеленского за госизмену

28 декабря 2021 в 22:48 Размер текста - 17 +

Президента Украины обвинили в доведении страны до энергетического кризиса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд за государственную измену и финансирование терроризма. Такой иск подали депутаты Верховной Рады. «Мы заранее сообщили руководство СБУ (Служба безопасности Украины — прим. URA.RU), что мы хотим записаться на неотложный депутатский прием для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU) и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко украинскому СМИ «Европейская солидарность». Поводом для иска стал энергетический кризис, к которому, по мнению депутатов, привело руководство страны. Оплату энергоносителей другим странам они считают финансированием терроризма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд за государственную измену и финансирование терроризма. Такой иск подали депутаты Верховной Рады. «Мы заранее сообщили руководство СБУ (Служба безопасности Украины — прим. URA.RU), что мы хотим записаться на неотложный депутатский прием для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР (Государственное бюро расследований — прим. URA.RU) и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко украинскому СМИ «Европейская солидарность». Поводом для иска стал энергетический кризис, к которому, по мнению депутатов, привело руководство страны. Оплату энергоносителей другим странам они считают финансированием терроризма.