В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.
Согласно данным сервиса, за последний час резко выросло количество жалоб на работу Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильно приложения и веб-сайта социальной сети. Часть пользователей не может изменить свой профиль.
В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector. Согласно данным сервиса, за последний час резко выросло количество жалоб на работу Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильно приложения и веб-сайта социальной сети. Часть пользователей не может изменить свой профиль. Последний раз масштабные сбои в работе Instagram были в начале декабря. Неполадки в работе продлились больше суток.