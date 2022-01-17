В работе Instagram произошел сбой

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Пользователи жалуются на доступ к мобильному приложению Instagram Фото:

В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, за последний час резко выросло количество жалоб на работу Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильно приложения и веб-сайта социальной сети. Часть пользователей не может изменить свой профиль.

Последний раз масштабные сбои в работе Instagram были в начале декабря. Неполадки в работе продлились больше суток.

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В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector. Согласно данным сервиса, за последний час резко выросло количество жалоб на работу Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в работе мобильно приложения и веб-сайта социальной сети. Часть пользователей не может изменить свой профиль. Последний раз масштабные сбои в работе Instagram были в начале декабря. Неполадки в работе продлились больше суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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