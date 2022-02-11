В Кремле прокомментировали оговорки американских политиков

Оговорки мешают минской четверки прийти к единому пониманию, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Западные дипломаты испытывают проблемы с прочтением Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о регулярных оговорках американских дипломатов. По его словам, такие оплошности мешают минской четверке прийти к единому пониманию украинского кризиса.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу BBC перепутала Крым с Донбассом. Президент США Джо Байден перепутал, какая страна должна «вторгнуться» на Украину. Глава государства оговорился и заявил о «вторжении» Германии.

«Давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках. Но то, что ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением минского комплекса мер, это очевидно. Отсюда такие оплошности, неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов. Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четверки прочитать один и тот же текст и вынести по нему одно и то же понимание», — сказал Песков во время конференц-колла.

Пресс-секретарь президента напомнил о безрезультатных переговорах «нормандской четверки». По его словам, России остается надеяться только на дипломатов: «Одна надежда на наших дипломатов, надеемся, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам.

Песков добавил, что Кремль «вяло» реагирует на оговорки и не планирует «излишне эскалировать» подобные инциденты. Однако если оговорки станут преднамеренными, российская сторона не будет хранить молчание, добавил он.

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