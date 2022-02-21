Минцифры РФ заявляли о рекордной подаче заявлений в загс онлайн

21 февраля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Предложение о браке партнеру можно выслать через «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через «Госуслуги» подали 7000 российских пар. Число стало рекордным для портала. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь Минцифры России Мария Лышнова. «7000 пар подали заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через портал „Госуслуг“ — это рекордное число на выбранную дату за всю историю портала. Чтобы воспользоваться услугой, одному из партнеров достаточно лишь знать СНИЛС и личные данные, оформить заявку на сайте и выслать приглашение к замужеству. После чего нужно выбрать на портале дату и время регистрации, в какой обстановке пройдет бракосочетание, торжественно или без изысков, и оплатить небольшую госпошлину в 245 рублей. Следующая встреча у вас произойдет уже в день свадьбы в загсе», — объяснила Мария Лышнова. По словам собеседницы, чтобы аннулировать предложение о браке, достаточно отклонить приглашение или не отвечать на него в течение 24 часов. «Если вам сделали предложение, и вы не хотите его принимать, его можно либо отклонить, либо не отвечать на него. Через 24 часа сообщение аннулируется», — добавила Лышнова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через «Госуслуги» подали 7000 российских пар. Число стало рекордным для портала. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь Минцифры России Мария Лышнова. «7000 пар подали заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через портал „Госуслуг“ — это рекордное число на выбранную дату за всю историю портала. Чтобы воспользоваться услугой, одному из партнеров достаточно лишь знать СНИЛС и личные данные, оформить заявку на сайте и выслать приглашение к замужеству. После чего нужно выбрать на портале дату и время регистрации, в какой обстановке пройдет бракосочетание, торжественно или без изысков, и оплатить небольшую госпошлину в 245 рублей. Следующая встреча у вас произойдет уже в день свадьбы в загсе», — объяснила Мария Лышнова. По словам собеседницы, чтобы аннулировать предложение о браке, достаточно отклонить приглашение или не отвечать на него в течение 24 часов. «Если вам сделали предложение, и вы не хотите его принимать, его можно либо отклонить, либо не отвечать на него. Через 24 часа сообщение аннулируется», — добавила Лышнова.