07 марта 2022

РИА «Новости»: Зеленский укрепит армию Украины миротворцами

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины, спецназ украины
Зеленский решил отозвать украинских миротворцев со всех миссий для укрепления армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зеленский решил отозвать украинских миротворцев из всех миссий», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что миротворцы будут направлены на участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Ранее Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. В ООН заявили, что решение о направлении миротворцев лежит в юрисдикции Совета безопасности организации.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщает РИА «Новости». «Зеленский решил отозвать украинских миротворцев из всех миссий», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что миротворцы будут направлены на участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Ранее Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. В ООН заявили, что решение о направлении миротворцев лежит в юрисдикции Совета безопасности организации. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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