РИА «Новости»: Зеленский укрепит армию Украины миротворцами 08 марта 2022 в 02:51 Размер текста - 17 + Зеленский решил отозвать украинских миротворцев со всех миссий для укрепления армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» . «Зеленский решил отозвать украинских миротворцев из всех миссий», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что миротворцы будут направлены на участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Ранее Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. В ООН заявили, что решение о направлении миротворцев лежит в юрисдикции Совета безопасности организации. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщает РИА «Новости». «Зеленский решил отозвать украинских миротворцев из всех миссий», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что миротворцы будут направлены на участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Ранее Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. В ООН заявили, что решение о направлении миротворцев лежит в юрисдикции Совета безопасности организации. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям