В ООН ответили на просьбы Киева о миротворцах

03 марта 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Направлять ли миротворцев на Украину, будет решать Совбез ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН», — сказал представитель генсека, отвечая на вопрос о заявлении Рады с просьбой направить миротворцев в страну. Информацию передает РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В четверг Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН», — сказал представитель генсека, отвечая на вопрос о заявлении Рады с просьбой направить миротворцев в страну. Информацию передает РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В четверг Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину.