В ООН ответили на просьбы Киева о миротворцах

Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
«Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН», — сказал представитель генсека, отвечая на вопрос о заявлении Рады с просьбой направить миротворцев в страну. Информацию передает РИА «Новости».
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
В четверг Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину.
Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН», — сказал представитель генсека, отвечая на вопрос о заявлении Рады с просьбой направить миротворцев в страну. Информацию передает РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В четверг Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину.