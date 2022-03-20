ВС РФ уничтожили 100 наемников разом, захвачены лидеры нацбатов. Главное о спецоперации 20 марта

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Вооруженные Силы РФ уничтожили более ста наемников одним ударом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы РФ одним ударом уничтожили более ста иностранных наемников, базировавшихся в Житомирской области Украины. Военнослужащие Росгвардии взяли в плен лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Такой результат был достигнут по завершении спецоперации в городе Изюм Харьковской области.

  • Военные РФ нанесли удар по центру подготовки армии Украины под Житомиром, в районе Овруча, где базировались иностранные наемники.
  • Войска ДНР заняли село Степное. Перед отступлением украинские националисты заминировали железнодорожный переезд.
  • Военнослужащие Нацгвардии России в городе Изюм взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов и захватили важные документы.
  • Во время освобождения Мариуполя от украинских националистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом Андрей Палий.
  • Подразделения НАТО прибыли в Словакию для развертывания системы ПВО Patriot. Комплекс будет временно размещен на авиабазе Слиач.
  • На Украине нацисты заминировали хранилища с химикатами с целью массового отравления жителей.
  • В городе Рубежное в ДНР националисты обстреляли школу во время ее эвакуации. Боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии.
  • ВКС РФ с помощью ракет «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря, нанесли удар по цеху Нежинского ремонтного завода, где стояла военная техника.
  • В ЛНР нашли доказательства подготовки Украины применения химического оружия на территории республики. Захоронения химически опасных веществ располагались вблизи газовой станции. Детонация в случае взрыва объекта привела бы к катастрофическим последствиям, сообщает первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
  • Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение на территории страны до 25 апреля.

Вынужденная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства Путин напомнил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». Ранее против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции со стороны ВСУ и националистов: люди подвергались систематическим обстрелам из пушек и ударам авиации.

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Воздушно-космические силы РФ одним ударом уничтожили более ста иностранных наемников, базировавшихся в Житомирской области Украины. Военнослужащие Росгвардии взяли в плен лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Такой результат был достигнут по завершении спецоперации в городе Изюм Харьковской области. Вынужденная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства Путин напомнил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». Ранее против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции со стороны ВСУ и националистов: люди подвергались систематическим обстрелам из пушек и ударам авиации.
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