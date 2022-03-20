Воздушно-космические силы РФ одним ударом уничтожили более ста иностранных наемников, базировавшихся в Житомирской области Украины. Военнослужащие Росгвардии взяли в плен лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Такой результат был достигнут по завершении спецоперации в городе Изюм Харьковской области.
Военные РФ нанесли удар по центру подготовки армии Украины под Житомиром, в районе Овруча, где базировались иностранные наемники.
Войска ДНР заняли село Степное. Перед отступлением украинские националисты заминировали железнодорожный переезд.
В городе Рубежное в ДНР националисты обстреляли школу во время ее эвакуации. Боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии.
ВКС РФ с помощью ракет «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря, нанесли удар по цеху Нежинского ремонтного завода, где стояла военная техника.
В ЛНР нашли доказательства подготовки Украины применения химического оружия на территории республики. Захоронения химически опасных веществ располагались вблизи газовой станции. Детонация в случае взрыва объекта привела бы к катастрофическим последствиям, сообщает первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
Вынужденная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства Путин напомнил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». Ранее против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции со стороны ВСУ и националистов: люди подвергались систематическим обстрелам из пушек и ударам авиации.
Воздушно-космические силы РФ одним ударом уничтожили более ста иностранных наемников, базировавшихся в Житомирской области Украины. Военнослужащие Росгвардии взяли в плен лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Такой результат был достигнут по завершении спецоперации в городе Изюм Харьковской области. Вынужденная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства Путин напомнил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». Ранее против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции со стороны ВСУ и националистов: люди подвергались систематическим обстрелам из пушек и ударам авиации.