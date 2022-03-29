СМИ: Европе нужен российский газ. Без него она «будет ковылять»

30 марта 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Роули считает, что странам ЕС в обозримом будущем понадобится российский газ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Несмотря на угрозы со стороны западных стран насчет дальнейшего ужесточения санкций против России, у ЕС нет реального способа перекрыть собственные поставки газа. Такое мнение выразил обозреватель издания Multipolarista Лео Роули. «ЕС в любом случае может ввести санкции против российского газа, в таком случае весной и летом он будет ковылять. Но к осени он может столкнуться с холодной зимой с жестким нормированием топлива, невиданным со времен Второй мировой войны», — написал обозреватель. Автор статьи считает, что в обозримом будущем Европе российский газ все-таки понадобится. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на угрозы со стороны западных стран насчет дальнейшего ужесточения санкций против России, у ЕС нет реального способа перекрыть собственные поставки газа. Такое мнение выразил обозреватель издания Multipolarista Лео Роули. «ЕС в любом случае может ввести санкции против российского газа, в таком случае весной и летом он будет ковылять. Но к осени он может столкнуться с холодной зимой с жестким нормированием топлива, невиданным со времен Второй мировой войны», — написал обозреватель. Автор статьи считает, что в обозримом будущем Европе российский газ все-таки понадобится. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.