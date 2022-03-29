29 марта 2022

СМИ: Европе нужен российский газ. Без него она «будет ковылять»

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Роули считает, что странам ЕС в обозримом будущем понадобится российский газ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Несмотря на угрозы со стороны западных стран насчет дальнейшего ужесточения санкций против России, у ЕС нет реального способа перекрыть собственные поставки газа. Такое мнение выразил обозреватель издания Multipolarista Лео Роули.

«ЕС в любом случае может ввести санкции против российского газа, в таком случае весной и летом он будет ковылять. Но к осени он может столкнуться с холодной зимой с жестким нормированием топлива, невиданным со времен Второй мировой войны», — написал обозреватель. Автор статьи считает, что в обозримом будущем Европе российский газ все-таки понадобится.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.

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Несмотря на угрозы со стороны западных стран насчет дальнейшего ужесточения санкций против России, у ЕС нет реального способа перекрыть собственные поставки газа. Такое мнение выразил обозреватель издания Multipolarista Лео Роули. «ЕС в любом случае может ввести санкции против российского газа, в таком случае весной и летом он будет ковылять. Но к осени он может столкнуться с холодной зимой с жестким нормированием топлива, невиданным со времен Второй мировой войны», — написал обозреватель. Автор статьи считает, что в обозримом будущем Европе российский газ все-таки понадобится. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это решение является вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. В Евросоюзе также отвергли требование России платить за газ рублями. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае Россия перестанет поставлять газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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