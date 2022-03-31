В МГУ откроют курсы для региональных депутатов за миллион рублей

31 марта 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

С помощью курсов в МГУ собираются повысить эффективность работы региональных политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU 25 апреля на факультете госуправления Московского государственного университета (МГУ) запустят учебную программу для региональных политиков и политтехнологов. Стоимость двухгодичных курсов составит один миллион рублей. Образовательный курс Executive Master of Public Policy для региональных депутатов и политологов стартует 25 апреля, сообщает « Коммерсант ». По словам руководителя программы, члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Анастасии Павлюченковой, планируется набрать около 30 слушателей. Полная стоимость двухлетнего курса обучения будет составлять один миллион рублей. Образовательная программа будет направлена на повышение эффективности работы региональных политиков путем получения знаний и опыта, отметила Павлюченкова. «У нас будут специальные тренеры, в том числе по дебатам и позиционированию. Ну и, конечно, есть вопрос по фундаментальным знаниям: региональные политики не всегда понимают, куда именно идет страна», — уточнила она. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

25 апреля на факультете госуправления Московского государственного университета (МГУ) запустят учебную программу для региональных политиков и политтехнологов. Стоимость двухгодичных курсов составит один миллион рублей. Образовательный курс Executive Master of Public Policy для региональных депутатов и политологов стартует 25 апреля, сообщает «Коммерсант». По словам руководителя программы, члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Анастасии Павлюченковой, планируется набрать около 30 слушателей. Полная стоимость двухлетнего курса обучения будет составлять один миллион рублей. Образовательная программа будет направлена на повышение эффективности работы региональных политиков путем получения знаний и опыта, отметила Павлюченкова. «У нас будут специальные тренеры, в том числе по дебатам и позиционированию. Ну и, конечно, есть вопрос по фундаментальным знаниям: региональные политики не всегда понимают, куда именно идет страна», — уточнила она.