В МГУ откроют курсы для региональных депутатов за миллион рублей

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
С помощью курсов в МГУ собираются повысить эффективность работы региональных политиков Фото:

25 апреля на факультете госуправления Московского государственного университета (МГУ) запустят учебную программу для региональных политиков и политтехнологов. Стоимость двухгодичных курсов составит один миллион рублей.

Образовательный курс Executive Master of Public Policy для региональных депутатов и политологов стартует 25 апреля, сообщает «Коммерсант». По словам руководителя программы, члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Анастасии Павлюченковой, планируется набрать около 30 слушателей. Полная стоимость двухлетнего курса обучения будет составлять один миллион рублей.

Образовательная программа будет направлена на повышение эффективности работы региональных политиков путем получения знаний и опыта, отметила Павлюченкова. «У нас будут специальные тренеры, в том числе по дебатам и позиционированию. Ну и, конечно, есть вопрос по фундаментальным знаниям: региональные политики не всегда понимают, куда именно идет страна», — уточнила она.

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25 апреля на факультете госуправления Московского государственного университета (МГУ) запустят учебную программу для региональных политиков и политтехнологов. Стоимость двухгодичных курсов составит один миллион рублей. Образовательный курс Executive Master of Public Policy для региональных депутатов и политологов стартует 25 апреля, сообщает «Коммерсант». По словам руководителя программы, члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Анастасии Павлюченковой, планируется набрать около 30 слушателей. Полная стоимость двухлетнего курса обучения будет составлять один миллион рублей. Образовательная программа будет направлена на повышение эффективности работы региональных политиков путем получения знаний и опыта, отметила Павлюченкова. «У нас будут специальные тренеры, в том числе по дебатам и позиционированию. Ну и, конечно, есть вопрос по фундаментальным знаниям: региональные политики не всегда понимают, куда именно идет страна», — уточнила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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