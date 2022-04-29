The Guardian: Лондон не дает Зеленскому заключить мир с Россией

29 апреля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Британские лидеры используют конфликт Украины и России в личных целях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Британии Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон пытаются отнять у Украины любую возможность урегулирования конфликта мирным путем ради привлечения интереса избирателей. Об этом заявил колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс. «Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чем [Лиз] Трасс явно стремится с ним соперничать. Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведется на границах России», — написал Дженкинс. Помимо этого, считает обозреватель, британские лидеры хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский продолжал военные действия столько, сколько этого потребуется «для полного разгрома России». «То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение», — резюмировал Дженкинс. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Глава МИД Британии Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон пытаются отнять у Украины любую возможность урегулирования конфликта мирным путем ради привлечения интереса избирателей. Об этом заявил колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс. «Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чем [Лиз] Трасс явно стремится с ним соперничать. Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведется на границах России», — написал Дженкинс. Помимо этого, считает обозреватель, британские лидеры хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский продолжал военные действия столько, сколько этого потребуется «для полного разгрома России». «То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение», — резюмировал Дженкинс. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.