Греф пожаловался Путину на проблемы с выдачей ипотеки для россиян

Несмотря на сложности, банк продолжает создавать условия для стимулирования выдачи ипотеки. О проблемах с ипотекой и о мерах поддержки россиян в сфере ипотечного кредитования сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«С ипотекой пока есть проблемы. Ипотека, во-первых, для банков сегодня по льготным программам является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью», — сообщил глава Сбербанка. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Греф обратил внимание на то, что банки, несмотря на низкую рентабельность ипотечных продуктов, продолжают активно работать в этом направлении. Основная причина — желание предотвратить спад в строительной отрасли, которая напрямую влияет на экономику страны и уровень жизни граждан.
Однако он подчеркнул, что в Сбере стараются создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки. Греф отметил, что Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке в 2025 году. По его словам, банк рассчитывает на дальнейшее снижение инфляции и ключевой ставки, что может сделать ипотеку еще доступнее для граждан.
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