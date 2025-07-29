Генпрокуратура заинтересовалась делом о хищении 519 млн из Пенсионного фонда

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда РФ в Ингушетии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности», — говорится на сайте Генпрокуратуры. В числе обвиняемых — бывшие руководители регионального управления Федеральной почтовой связи Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, а также 27 их предполагаемых соучастников, включая сотрудников Пенсионного фонда.
С марта по октябрь 2020 года группа лиц, в которую входили работники ПФР и почтовых отделений, организовала масштабное мошенничество. Фигуранты дела, среди которых Малика Баркинхоева, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева и другие, подделывали документы о перерасчете пенсий 682 пенсионерам. В результате фиктивных операций на счета местного отделения ПФР поступило 519 млн рублей.
Хищение бюджетных средств стало возможным благодаря участию руководителей и сотрудников почтовых отделений в Сунженском, Малгобекском и Назрановском районах Ингушетии. Деньги переводились в отделения, где начальники создавали видимость их выдачи пенсионерам, хотя на самом деле средства оседали у мошенников.
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