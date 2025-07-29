Гражданам Молдовы озвучили требования нахождения в России

Для граждан Молдовы в России установлены специальные льготы
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Есть перечень категорий граждан, на которых данные льготы не распространяются
Есть перечень категорий граждан, на которых данные льготы не распространяются Фото:

По решению Президента РФ для граждан Молдовы установлены специальные условия въезда, пребывания и трудоустройства в России, действующие с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года. О введении особых льгот сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк в официальном telegram-канале, граждане Молдовы, которые находятся в России с нарушением сроков пребывания, получили возможность легализовать свой статус. Для этого им необходимо выехать в Молдову и вернуться обратно в Россию в указанный период — с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года. Это позволит им оформить пребывание на законных основаниях без применения административных санкций за прошлые нарушения.

Те граждане Молдовы, которые сейчас находятся на территории своей страны и имеют ограничения на въезд в Россию, также смогут воспользоваться новым порядком. В указанный период запрет на въезд для них будет снят, и они смогут вернуться в Россию официально.

Работодателям разрешено принимать на работу граждан Молдовы, воспользовавшихся данной программой, без оформления патента или разрешения на работу. Лица, прошедшие дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование, смогут легально работать в России до 1 октября 2026 года без дополнительных разрешительных документов.

Для оформления всех необходимых процедур гражданам Молдовы нужно обратиться в один из следующих органов:

  • территориальный орган МВД России;
  • ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России;
  • ММЦ города Москвы «Сахарово» (для жителей Москвы).

Обращение возможно в любой удобной форме, в том числе лично или через электронные сервисы. Важно отметить, что есть перечень категорий граждан, на которых данные льготы не распространяются. С полным списком исключений рекомендуется ознакомиться на официальном сайте Президента РФ или МВД России.

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По решению Президента РФ для граждан Молдовы установлены специальные условия въезда, пребывания и трудоустройства в России, действующие с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года. О введении особых льгот сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам Волк в официальном telegram-канале, граждане Молдовы, которые находятся в России с нарушением сроков пребывания, получили возможность легализовать свой статус. Для этого им необходимо выехать в Молдову и вернуться обратно в Россию в указанный период — с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года. Это позволит им оформить пребывание на законных основаниях без применения административных санкций за прошлые нарушения. Те граждане Молдовы, которые сейчас находятся на территории своей страны и имеют ограничения на въезд в Россию, также смогут воспользоваться новым порядком. В указанный период запрет на въезд для них будет снят, и они смогут вернуться в Россию официально. Работодателям разрешено принимать на работу граждан Молдовы, воспользовавшихся данной программой, без оформления патента или разрешения на работу. Лица, прошедшие дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование, смогут легально работать в России до 1 октября 2026 года без дополнительных разрешительных документов. Для оформления всех необходимых процедур гражданам Молдовы нужно обратиться в один из следующих органов: Обращение возможно в любой удобной форме, в том числе лично или через электронные сервисы. Важно отметить, что есть перечень категорий граждан, на которых данные льготы не распространяются. С полным списком исключений рекомендуется ознакомиться на официальном сайте Президента РФ или МВД России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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