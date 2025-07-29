Правительство обязало автозаправки обеспечить станции определенной мощности к 2026 году

С 1 марта 2026 года все автозаправочные станции, расположенные вдоль федеральных и региональных трасс, будут обязаны предусмотреть возможность установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей с минимальной мощностью 44 кВт. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на сайте.
«С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт», — отмечается на сайте правительства.
В пресс-службе правительства журналистам пояснили, что требование касается всех объектов дорожного сервиса, находящихся в полосах отвода автомобильных дорог. Постановление скорректировало нормативы, действующие с 2020 года, которые до сих пор не содержали конкретных требований к мощности электрозарядных станций.
Ранее на федеральном уровне уже принимались решения, касающиеся регулирования электротранспорта: например, запрет на использование электросамокатов был передан на усмотрение региональных властей, которые могут самостоятельно вводить ограничения или разрешения. Теперь аналогичный подход применяется и к развитию инфраструктуры для электромобилей — требования к установке мощных зарядных станций на АЗС закреплены на федеральном уровне.
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