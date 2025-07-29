Правительство обязало автозаправки обеспечить станции определенной мощности к 2026 году

Правительство обязало АЗС обеспечить зарядные станции мощностью 44 кВт
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Правительство обязало АЗС обеспечить электрозаправки к 2026 году
Правительство обязало АЗС обеспечить электрозаправки к 2026 году Фото:

С 1 марта 2026 года все автозаправочные станции, расположенные вдоль федеральных и региональных трасс, будут обязаны предусмотреть возможность установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей с минимальной мощностью 44 кВт. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на сайте.

«С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт», — отмечается на сайте правительства. 

В пресс-службе правительства журналистам пояснили, что требование касается всех объектов дорожного сервиса, находящихся в полосах отвода автомобильных дорог. Постановление скорректировало нормативы, действующие с 2020 года, которые до сих пор не содержали конкретных требований к мощности электрозарядных станций.

Ранее на федеральном уровне уже принимались решения, касающиеся регулирования электротранспорта: например, запрет на использование электросамокатов был передан на усмотрение региональных властей, которые могут самостоятельно вводить ограничения или разрешения. Теперь аналогичный подход применяется и к развитию инфраструктуры для электромобилей — требования к установке мощных зарядных станций на АЗС закреплены на федеральном уровне.

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С 1 марта 2026 года все автозаправочные станции, расположенные вдоль федеральных и региональных трасс, будут обязаны предусмотреть возможность установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей с минимальной мощностью 44 кВт. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на сайте. «С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт», — отмечается на сайте правительства.  В пресс-службе правительства журналистам пояснили, что требование касается всех объектов дорожного сервиса, находящихся в полосах отвода автомобильных дорог. Постановление скорректировало нормативы, действующие с 2020 года, которые до сих пор не содержали конкретных требований к мощности электрозарядных станций. Ранее на федеральном уровне уже принимались решения, касающиеся регулирования электротранспорта: например, запрет на использование электросамокатов был передан на усмотрение региональных властей, которые могут самостоятельно вводить ограничения или разрешения. Теперь аналогичный подход применяется и к развитию инфраструктуры для электромобилей — требования к установке мощных зарядных станций на АЗС закреплены на федеральном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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