Япония использует так называемую угрозу со стороны КНР и России как предлог для наращивания собственной военной мощи и милитаризации космоса. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
«Китай решительно против, чтобы Япония, раздувая угрозу со стороны других стран, создавала себе повод для наращивания собственной военной мощи», — сказал Цзякунь на брифинге, выступая с резким осуждением планов Японии по созданию системы спутниковой обороны. По его словам, подобные действия Японии вызывают обеспокоенность у соседних стран и могут привести к дестабилизации ситуации в регионе.
Китайский дипломат обратил внимание на то, что военные расходы Японии в последние годы постоянно растут, а страна активно расширяет сотрудничество с США и другими западными партнерами в военной сфере. По мнению Пекина, эти шаги свидетельствуют о возвращении к политике военной экспансии. В своем выступлении Го Цзякунь напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие победы во Второй мировой войне и освобождения Китая от японской агрессии. Он подчеркнул, что Япония должна помнить о своей исторической ответственности, извлекать уроки из прошлого и воздерживаться от действий, способных привести к эскалации напряженности в регионе.
Ранее агентство Kyodo сообщило о планах Японии разработать и внедрить к 2029 году так называемых «космических телохранителей» — системы защиты национальных спутников от потенциальных атак со стороны «спутников-убийц» других государств. Этот проект стал предметом острой критики со стороны Китая и России, которые рассматривают его как угрозу региональной безопасности.
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