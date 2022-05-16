На Украине арестовали миллионы долларов бизнесмена Фридмана

16 мая 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

На Украине арестованы активы российского бизнесмена, основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана на сумму более 420 млн долларов США Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. «Арестованы активы российского олигарха Фридмана в „Альфа-банке“ на свыше 12,4 млрд грн. Фридман использовал банк и кипрские компании для привлечения средств от возможных санкций, однако был пойман за руку при легализации активов на 1,1 млрд», — написала она в соцсетях. Генпрокурор уточнила, что движение средств в российском направлении было зафиксировано еще за пару недель до спецоперации и активизировалось после 24 февраля, пишет MK.RU. В марте этого года из-за санкций Фридман покинул совет директоров Альфа-Банка. Ранее Фридман, попавший под санкции, жаловался, что вынужден сам убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы, передает деловое издание «Взгляд». Он также не мог найти новый дом, чтобы уехать из Лондона. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, направленной на защиту жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории, ряд стран ввел против России жесткие санкции. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны.