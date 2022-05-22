Журналисты раскрыли содержимое чемодана Лукашенко

23 мая 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

В чемодане Александра Лукашенко содержались различные письменные принадлежности Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Журналисты раскрыли содержимое чемодана президента Белоруссии Александра Лукашенко с которым он прибыл в Кремль, где состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем содержались различные письменные принадлежности. «Каких только ручек и карандашей здесь нет», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире «России 1». Там отметили, что белорусский лидер подписывал документы, заготовленные для саммита своей ручкой, «прежде расписав ручку на бумажной крышке для стакана». В сессии, приуроченной к 30-летию договора о коллективной безопасности и 20-летию организации, приняли участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе саммита обсуждались ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальным международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

Журналисты раскрыли содержимое чемодана президента Белоруссии Александра Лукашенко с которым он прибыл в Кремль, где состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем содержались различные письменные принадлежности. «Каких только ручек и карандашей здесь нет», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире «России 1». Там отметили, что белорусский лидер подписывал документы, заготовленные для саммита своей ручкой, «прежде расписав ручку на бумажной крышке для стакана». В сессии, приуроченной к 30-летию договора о коллективной безопасности и 20-летию организации, приняли участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе саммита обсуждались ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальным международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.