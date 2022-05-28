Малышева оказалась в больнице, потеряв возможность ходить

28 мая 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Елена Малышева пришла на МРТ сустава Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева сама попала в больницу. Телеведущая призналась, что еле ходит. «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — рассказала Малышева в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России). Телеведущая рассказала, что помощь врачей ей помогла. Теперь она снова может ходить. Ранее Малышева рассказала, что однажды перенесла холеру — съела купленный в кафе салат и заразилась. Она уточнила, что это заболевание сопровождается диареей, что может привести к обезвоживанию, передает портал «Дни.ру».

Ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева сама попала в больницу. Телеведущая призналась, что еле ходит. «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — рассказала Малышева в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России). Телеведущая рассказала, что помощь врачей ей помогла. Теперь она снова может ходить. Ранее Малышева рассказала, что однажды перенесла холеру — съела купленный в кафе салат и заразилась. Она уточнила, что это заболевание сопровождается диареей, что может привести к обезвоживанию, передает портал «Дни.ру».