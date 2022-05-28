Малышева оказалась в больнице, потеряв возможность ходить

Елена Малышева пришла на МРТ сустава
Ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева сама попала в больницу. Телеведущая призналась, что еле ходит.
«Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — рассказала Малышева в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России).
Телеведущая рассказала, что помощь врачей ей помогла. Теперь она снова может ходить.
Ранее Малышева рассказала, что однажды перенесла холеру — съела купленный в кафе салат и заразилась. Она уточнила, что это заболевание сопровождается диареей, что может привести к обезвоживанию, передает портал «Дни.ру».
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