Малышева оказалась в больнице, потеряв возможность ходить

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева пришла на МРТ сустава Фото:

Ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева сама попала в больницу. Телеведущая призналась, что еле ходит.

«Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — рассказала Малышева в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России).

Телеведущая рассказала, что помощь врачей ей помогла. Теперь она снова может ходить.

Ранее Малышева рассказала, что однажды перенесла холеру — съела купленный в кафе салат и заразилась. Она уточнила, что это заболевание сопровождается диареей, что может привести к обезвоживанию, передает портал «Дни.ру».

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Ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева сама попала в больницу. Телеведущая призналась, что еле ходит. «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — рассказала Малышева в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России). Телеведущая рассказала, что помощь врачей ей помогла. Теперь она снова может ходить. Ранее Малышева рассказала, что однажды перенесла холеру — съела купленный в кафе салат и заразилась. Она уточнила, что это заболевание сопровождается диареей, что может привести к обезвоживанию, передает портал «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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