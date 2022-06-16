Силуанов рассекретил новую схему выплат по валютному госдолгу

16 июня 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Держатели отечественных облигаций смогут получать выплаты в рублях с возможностью конвертации в валюту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство финансов предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые работают с валютой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума. «Мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», — приводит слова Силуанова «Интерфакс». Как уточняет Силуанов, новый механизм выплат будет затрагивать евробонды РФ, номинированные и в долларах США, и в евро. Для конвертации рублевых счетов в валюту будут привлекаться банки, у которых есть возможность работать с валютой. По словам министра, ведомство предпримет все усилия, чтобы инвесторы получили выплаты. Ранее URA.RU сообщало, что внешний долг России уменьшился на 4,3%, несмотря на угрозы дефолта. 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. Таким образом, США пыталась заблокировать возможность расчета после окончания крайнего срока. Несмотря на это, Россия выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство финансов предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые работают с валютой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума. «Мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», — приводит слова Силуанова «Интерфакс». Как уточняет Силуанов, новый механизм выплат будет затрагивать евробонды РФ, номинированные и в долларах США, и в евро. Для конвертации рублевых счетов в валюту будут привлекаться банки, у которых есть возможность работать с валютой. По словам министра, ведомство предпримет все усилия, чтобы инвесторы получили выплаты. Ранее URA.RU сообщало, что внешний долг России уменьшился на 4,3%, несмотря на угрозы дефолта. 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. Таким образом, США пыталась заблокировать возможность расчета после окончания крайнего срока. Несмотря на это, Россия выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям.