Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в Запорожской области, но получили жесткий отпор. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — рассказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
Херсонская область и приазовская часть Запорожья перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев несет большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. По оценке британской газеты Daily Mail, националисты теряют до 20 тысяч военных в месяц.
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