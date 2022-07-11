11 июля 2022

ВСУ получили жесткий отпор при попытке наступления в Запорожье

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Первый день форума
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в Запорожской области, но получили жесткий отпор. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — рассказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Херсонская область и приазовская часть Запорожья перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев несет большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. По оценке британской газеты Daily Mail, националисты теряют до 20 тысяч военных в месяц.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в Запорожской области, но получили жесткий отпор. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — рассказал Рогов в беседе с РИА «Новости». Херсонская область и приазовская часть Запорожья перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев несет большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. По оценке британской газеты Daily Mail, националисты теряют до 20 тысяч военных в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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