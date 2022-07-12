В Кремле отреагировали на новые обвинения Украины

12 июля 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали, зачем упрощать получение российского гражданства для украинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие жители Украины желают получить российское гражданство. Поэтому указ президента РФ, упрощающий эту процедуру, «чрезвычайно важен» для них, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях России со стороны киевских властей в посягательстве на суверенитет страны. «Специальная военная операция идет же не против украинцев. Она идет против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — пояснил Песков. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, упрощающий получение российского гражданства всем жителям Украины. В украинском МИДе это назвали «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Многие жители Украины желают получить российское гражданство. Поэтому указ президента РФ, упрощающий эту процедуру, «чрезвычайно важен» для них, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях России со стороны киевских властей в посягательстве на суверенитет страны. «Специальная военная операция идет же не против украинцев. Она идет против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — пояснил Песков. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, упрощающий получение российского гражданства всем жителям Украины. В украинском МИДе это назвали «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны.