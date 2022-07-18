ЛНР установила контроль над Северском, Украина ударила по Каховке. Главное к вечеру 18 июля

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Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, заявил Владимир Леонтьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск полностью перешел под контроль сил Луганской народной республики. Вооруженные силы Украина нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июля.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск полностью перешел под контроль сил Луганской народной республики. Вооруженные силы Украина нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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