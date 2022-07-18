Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, заявил Владимир Леонтьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск полностью перешел под контроль сил Луганской народной республики. Вооруженные силы Украина нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июля.
- Украинские войска нанесли ракетный удар в районе гидроэлектростанции в Новой Каховке. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.
- Северск перешел под контроль сил Луганской народной республики. Об этом заявили в МВД ЛНР.
- Российские военные уничтожили до 250 иностранных наемников ракетным ударом по Константиновке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Пятый канал.
- Швейцария отказалась принимать на лечение пострадавших на Украине военных и мирных жителей. МИД страны объяснил свое решение нежеланием нарушать статус нейтрального государства в соответствии с международным правом.
- Российская сторона изменит свои условия по завершению спецоперации в случае возобновления переговорного процесса с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Войска Донецкой народной республики взяли город Авдеевку в полукольцо. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
- Территория Донбасса будет полностью освобождена в этом году. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта. Это подтверждает высказывание главы МИД страны Дмитрия Кулебы о том, что Украина будет вести переговоры с РФ только в случае поражения Москвы.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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