Аналитик Сыроваткин предрек срок ослабления курса рубля

22 июля 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Курс рубля ослабнет после решения Запада по нефти из РФ, считает Олег Сыроваткин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс рубля может ослабнуть после того, как Запад договорится по ограничениям на экспорт российской нефти. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их. Поэтому вполне возможно, что новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — заявил «Прайму» Олег Сыроваткин. По его мнению, это может произойти через несколько месяцев, так как согласование ограничений экспорта нефти из РФ может произойти не раньше октября. Он уточнил, что срок ослабления курса российской национальной валюты напрямую зависит от того, насколько долго Россия сможет сохранять объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, а также удерживать рынок в зоне риска перебоев с поставками. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара. Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 55 рублей за единицу. Финансист Александр Лосев спрогнозировал, что такой курс будет сохраняться до осени. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс рубля может ослабнуть после того, как Запад договорится по ограничениям на экспорт российской нефти. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их. Поэтому вполне возможно, что новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — заявил «Прайму» Олег Сыроваткин. По его мнению, это может произойти через несколько месяцев, так как согласование ограничений экспорта нефти из РФ может произойти не раньше октября. Он уточнил, что срок ослабления курса российской национальной валюты напрямую зависит от того, насколько долго Россия сможет сохранять объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, а также удерживать рынок в зоне риска перебоев с поставками. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара. Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 55 рублей за единицу. Финансист Александр Лосев спрогнозировал, что такой курс будет сохраняться до осени.