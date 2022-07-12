В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Снижение курса доллара — это экономический вопрос, ответил Дмитрий Песков Фото:
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Снижение курса доллара не должно вызывать эмоций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конфоренц-колла

«Это не должно вызывать эмоции. Это вопрос, связанный с эффектами экономики, выраженными проявлениями, а не эмоциями», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.

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Снижение курса доллара не должно вызывать эмоций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конфоренц-колла «Это не должно вызывать эмоции. Это вопрос, связанный с эффектами экономики, выраженными проявлениями, а не эмоциями», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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