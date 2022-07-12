В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара

Снижение курса доллара — это экономический вопрос, ответил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Снижение курса доллара не должно вызывать эмоций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конфоренц-колла

«Это не должно вызывать эмоции. Это вопрос, связанный с эффектами экономики, выраженными проявлениями, а не эмоциями», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.