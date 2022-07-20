Аналитик: как долго доллар будет по 55-65 рублей

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Текущий курс доллара сохранится до середины осени Фото:
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Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

До середины осени сохранится курс 55-65 рублей за доллар. Об этом заявил финансист, гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«Пока диапазон колебаний 55-65 рублей за 1 доллар, по всей видимости, останется с нами до середины осени», — сообщил Александр Лосев. Его слова приводят РИА «Новости»

Эксперт отметил, что позиция рубля может ослабнуть при резком сокращении экспорта, то есть отказа Европы от российских энергоносителей, зерна, удобрения, или при расширении импорта. Кроме того, по мнению Лосева, на курс рубля может повлиять рецессия и кризис мировой экономики.

Ранее URA.RU сообщало, что курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара.

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До середины осени сохранится курс 55-65 рублей за доллар. Об этом заявил финансист, гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Пока диапазон колебаний 55-65 рублей за 1 доллар, по всей видимости, останется с нами до середины осени», — сообщил Александр Лосев. Его слова приводят РИА «Новости» Эксперт отметил, что позиция рубля может ослабнуть при резком сокращении экспорта, то есть отказа Европы от российских энергоносителей, зерна, удобрения, или при расширении импорта. Кроме того, по мнению Лосева, на курс рубля может повлиять рецессия и кризис мировой экономики. Ранее URA.RU сообщало, что курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. В Кремле заявили, что не испытывают эмоций от снижения доллара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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