Британия начала получать газ Австралии вместо российского

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Великобритания полностью отказалась от российского газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Великобритания приняла первые за шесть лет поставки сжиженного природного газа из Австралии. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Telegraph. Танкер прибыл в порт графства Кент 24 августа, в терминал Isle of Grain.

Ранее Великобритания отказалась от российского топлива. Основные страны-поставщики СПГ для Великобритании — это Катар, США и Перу. Поставки из Австралии приостановились в 2016 году из-за высоких логистических затрат. Президент России Владимир Путин заявлял, что Европу ждут тяжелые последствия, если она откажется от российского газа, передает RT.

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Великобритания приняла первые за шесть лет поставки сжиженного природного газа из Австралии. Об этом сообщает The Daily Telegraph. «Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Telegraph. Танкер прибыл в порт графства Кент 24 августа, в терминал Isle of Grain. Ранее Великобритания отказалась от российского топлива. Основные страны-поставщики СПГ для Великобритании — это Катар, США и Перу. Поставки из Австралии приостановились в 2016 году из-за высоких логистических затрат. Президент России Владимир Путин заявлял, что Европу ждут тяжелые последствия, если она откажется от российского газа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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