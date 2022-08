Британия начала получать газ Австралии вместо российского

24 августа 2022

Великобритания полностью отказалась от российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Великобритания приняла первые за шесть лет поставки сжиженного природного газа из Австралии. Об этом сообщает The Daily Telegraph. «Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Telegraph. Танкер прибыл в порт графства Кент 24 августа, в терминал Isle of Grain. Ранее Великобритания отказалась от российского топлива. Основные страны-поставщики СПГ для Великобритании — это Катар, США и Перу. Поставки из Австралии приостановились в 2016 году из-за высоких логистических затрат. Президент России Владимир Путин заявлял, что Европу ждут тяжелые последствия, если она откажется от российского газа, передает RT.

