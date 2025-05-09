Кадыров с гордостью вспомнил героев Великой Отечественной войны из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью отметил вклад чеченцев в общую Победу в Великой отечественной войне. Он особо выделил подвиг Мовлида Висаитова, первого советского офицера, встретившего союзников на Эльбе и Ханпаши Нурадилова.
«Мы с особой гордостью вспоминаем наших героев — достойных сынов чеченского народа», — написал глава Чечни у себя в telegram-канале. Он также назвал героическим путь Ханпаши Нурадилова, который уничтожил сотни врагов и получил звание Героя Советского Союза.
В списке героев также значатся имена Вахи Алиева, Маташа Мазаева и Даши Акаева. Кадыров подчеркнул, что память об этих подвигах будет вечно жить в сердцах потомков.
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