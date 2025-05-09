Кадыров с гордостью вспомнил героев Великой Отечественной войны из Чечни

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Кадыров почтил подвиг чеченского народа во время Великой отечественной войны
Кадыров почтил подвиг чеченского народа во время Великой отечественной войны Фото:
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Глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью отметил вклад чеченцев в общую Победу в Великой отечественной войне. Он особо выделил подвиг Мовлида Висаитова, первого советского офицера, встретившего союзников на Эльбе и Ханпаши Нурадилова.

«Мы с особой гордостью вспоминаем наших героев — достойных сынов чеченского народа», — написал глава Чечни у себя в telegram-канале. Он также назвал героическим путь Ханпаши Нурадилова, который уничтожил сотни врагов и получил звание Героя Советского Союза. 

В списке героев также значатся имена Вахи Алиева, Маташа Мазаева и Даши Акаева. Кадыров подчеркнул, что память об этих подвигах будет вечно жить в сердцах потомков.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью отметил вклад чеченцев в общую Победу в Великой отечественной войне. Он особо выделил подвиг Мовлида Висаитова, первого советского офицера, встретившего союзников на Эльбе и Ханпаши Нурадилова. «Мы с особой гордостью вспоминаем наших героев — достойных сынов чеченского народа», — написал глава Чечни у себя в telegram-канале. Он также назвал героическим путь Ханпаши Нурадилова, который уничтожил сотни врагов и получил звание Героя Советского Союза.  В списке героев также значатся имена Вахи Алиева, Маташа Мазаева и Даши Акаева. Кадыров подчеркнул, что память об этих подвигах будет вечно жить в сердцах потомков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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