Столетний ветеран Великой Отечественной войны проехал на танке Т-34 на параде Победы

Столетний ветеран ВОВ проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже
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Реактивная система «Катюша» участвовала в воронежском параде
Реактивная система «Катюша» участвовала в воронежском параде Фото:
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Столетний ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов принял участие в параде, проехав на легендарном танке Т-34 в Воронеже. Об этом рассказывает корреспондент РИА Новости. 

«Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже», — сообщают РИА Новости. Борисов, командовавший экипажем Т-34, в годы войны подбил 10 вражеских танков. Он участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию и Германию.

В воронежском параде участвовали около 2000 человек и 20 единиц военной техники разных лет. Парад открыл автомобиль ГАЗ-67, который использовался во время войны для перевозки солдат.

В колонне также прошла реактивная система «Катюша» и другая историческая техника времен войны. Вслед за ними проследовали современные системы ПВО, включая С-300 и комплексы РЭБ, защищающие воронежское небо в ходе СВО.

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Столетний ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов принял участие в параде, проехав на легендарном танке Т-34 в Воронеже. Об этом рассказывает корреспондент РИА Новости.  «Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже», — сообщают РИА Новости. Борисов, командовавший экипажем Т-34, в годы войны подбил 10 вражеских танков. Он участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию и Германию. В воронежском параде участвовали около 2000 человек и 20 единиц военной техники разных лет. Парад открыл автомобиль ГАЗ-67, который использовался во время войны для перевозки солдат. В колонне также прошла реактивная система «Катюша» и другая историческая техника времен войны. Вслед за ними проследовали современные системы ПВО, включая С-300 и комплексы РЭБ, защищающие воронежское небо в ходе СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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