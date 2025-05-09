Столетний ветеран Великой Отечественной войны проехал на танке Т-34 на параде Победы

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов принял участие в параде, проехав на легендарном танке Т-34 в Воронеже. Об этом рассказывает корреспондент РИА Новости.
«Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже», — сообщают РИА Новости. Борисов, командовавший экипажем Т-34, в годы войны подбил 10 вражеских танков. Он участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию и Германию.
В воронежском параде участвовали около 2000 человек и 20 единиц военной техники разных лет. Парад открыл автомобиль ГАЗ-67, который использовался во время войны для перевозки солдат.
В колонне также прошла реактивная система «Катюша» и другая историческая техника времен войны. Вслед за ними проследовали современные системы ПВО, включая С-300 и комплексы РЭБ, защищающие воронежское небо в ходе СВО.
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