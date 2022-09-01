TAC: Запад начал отворачиваться от Украины

Западные дипломаты потеряли импульс для давления на Россию Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада начали ограничивать поставки оружия на Украину и больше торговать с Россией, и это одни и те же государства. Это является свидетельством усталости от Украины. Статья об этом вышла в издании The American Conservative.

«Есть некоторые свидетельства того, что мир начинает от нее уставать. По данным Кильского института мировой экономики, поставки военной помощи Украине из европейских стран с апреля имеют тенденцию к снижению. Торговля Европы с Россией растет», — сообщается в статье.

Об усталости от украинского конфликта можно, по мнению автора статьи, судить и по дипломатическим процессам. Так, западные дипломаты потеряли импульс для давления на Россию.

О том, что Запад сокращает поставки оружия на Украину, сообщают и финские политологи. Стратегия обернулась полным провалом, считает Йохан Бекман. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Огромные партии оружия, поставляемого туда, не принесли никаких успехов, передает MK.RU.

Россия начала специальную операцию на территории Украины в феврале этого года. Причина — постоянные обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса. Евросоюз и США встали на украинскую сторону, начали поддерживать киевский режим финансово и отправлять на эту территорию оружие. Кроме того, в отношении РФ были введены жесткие экономические санкции, которые, впрочем, повлияли в первую очередь на европейские страны, вызвав экономический кризис.