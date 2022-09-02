Член ГСА Запорожья Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС

Шпионы хотели пробраться на атомную станцию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим предпринял попытку внедрить в делегацию МАГАТЭ, которая прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, своих шпионов. Ими оказались журналисты под прикрытием, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские спецслужбы по приказу [президента Украины Владимира] Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов. Они работали под журналистским прикрытием», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Однако, по его словам, Киеву не удалось совершить задуманное. Шпионы не проникли на территорию объекта.

Миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси в четверг, первого сентября прибыла на ЗАЭС. Будет дана оценка состояния объекта после обстрелов ВСУ, передает телеканал 360.

Украинские военные начали обстреливать станцию после того, как часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Перед приездом миссии МАГАТЭ нападения на Энергодар усилились: в городе произошло несколько взрывов, три человека погибли,, а в районе ЗАЭС высадился украинский десант, который был своевременно ликвидирован. Украина отрицает, что ведет огонь по ядерному объекту и Энергодару, пишет ОТР.