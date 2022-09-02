Politico: бюджет Европы истощается из-за бездумной помощи Украине

Politico: бюджет Европы истощается из-за военной помощи Украине

03 сентября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Европейские державы не идут в направлении согласованной и организованной работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Европейский бюджет истощается из-за несогласованных действий стран Евросоюза, направленных на помощь Украине. Об этом сообщается на сайте европейского издания Politico. «Но если они [страны Евросоюза] не скоординируют свои закупки оборудования, не согласуют военные требования и графики закупок и не заставят своих конкурирующих оборонных предприятий сотрудничать, страны ЕС рискуют растратить деньги налогоплательщиков в больших масштабах. И все это даже не заставит президента России Владимира Путина дрожать», — сообщает Politico. «Мы все понимаем, что нам нужно тратить больше, но нам нужно тратить лучше», — заявил Тьерри Бретон, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка. Европейское издание также отметило, что пока основные европейские державы не идут в направлении согласованной и организованной работы. Наоборот, кажется, что каждый идет своим путем. Страны Запада начали оказывать активную помощь украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита Донбасса. Ранее Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро. А в Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем военным бюджетам страны.

Европейский бюджет истощается из-за несогласованных действий стран Евросоюза, направленных на помощь Украине. Об этом сообщается на сайте европейского издания Politico. «Но если они [страны Евросоюза] не скоординируют свои закупки оборудования, не согласуют военные требования и графики закупок и не заставят своих конкурирующих оборонных предприятий сотрудничать, страны ЕС рискуют растратить деньги налогоплательщиков в больших масштабах. И все это даже не заставит президента России Владимира Путина дрожать», — сообщает Politico. «Мы все понимаем, что нам нужно тратить больше, но нам нужно тратить лучше», — заявил Тьерри Бретон, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка. Европейское издание также отметило, что пока основные европейские державы не идут в направлении согласованной и организованной работы. Наоборот, кажется, что каждый идет своим путем. Страны Запада начали оказывать активную помощь украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита Донбасса. Ранее Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро. А в Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем военным бюджетам страны.