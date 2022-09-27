Евросоюз наотрез отказался признавать итоги референдумов

28 сентября 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты референдумов Фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Евросоюз решил не признавать ни сам референдум, ни его результаты. По этому поводу высказался глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы не признаем ни того (референдум), ни другого (результаты — прим. ред. URA.RU», — написал он в среду в Twitter (заблокирован на территории РФ). По его словам, ЕС не изменит свою позицию. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23% жителей, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.

Евросоюз решил не признавать ни сам референдум, ни его результаты. По этому поводу высказался глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы не признаем ни того (референдум), ни другого (результаты — прим. ред. URA.RU», — написал он в среду в Twitter (заблокирован на территории РФ). По его словам, ЕС не изменит свою позицию. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23% жителей, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.