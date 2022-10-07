США начали новое противостояние с Россией

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, дым, север, смог, тундра, арктика, экология, экологическая катастрофа, норильская тундра, таймыр, вредные выбросы, вредное производство
США спланировали стратегию развития в Арктике на 10 лет Фото:

Соединенные Штаты предоставили новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет. Белый дом намерен конкурировать за укрепление влияния в регионе с Россией и Китаем, следует из документа, опубликованного на сайте правительства США.

В тексте говорится о «растущей стратегической конкуренции в Арктике». Согласно документу, новая стратегия «направлена на то, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать [с Россией и КНР] и управлять напряженностью».

Кроме того, стратегия предполагает сокращении рисков «нежелательной эскалации» с Россией, пояснили в Белом доме. В роли будущих партнеров в области обороны США обозначили Финляндию и Швецию. Ранее в Пентагоне указывали, что ни одна страна не хотела бы видеть милитаризацию Арктике, приводит RT слова представителя Пентагона Джона Кирби.

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Соединенные Штаты предоставили новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет. Белый дом намерен конкурировать за укрепление влияния в регионе с Россией и Китаем, следует из документа, опубликованного на сайте правительства США. В тексте говорится о «растущей стратегической конкуренции в Арктике». Согласно документу, новая стратегия «направлена на то, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать [с Россией и КНР] и управлять напряженностью». Кроме того, стратегия предполагает сокращении рисков «нежелательной эскалации» с Россией, пояснили в Белом доме. В роли будущих партнеров в области обороны США обозначили Финляндию и Швецию. Ранее в Пентагоне указывали, что ни одна страна не хотела бы видеть милитаризацию Арктике, приводит RT слова представителя Пентагона Джона Кирби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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