США начали новое противостояние с Россией

07 октября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

США спланировали стратегию развития в Арктике на 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты предоставили новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет. Белый дом намерен конкурировать за укрепление влияния в регионе с Россией и Китаем, следует из документа, опубликованного на сайте правительства США. В тексте говорится о «растущей стратегической конкуренции в Арктике». Согласно документу, новая стратегия «направлена на то, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать [с Россией и КНР] и управлять напряженностью». Кроме того, стратегия предполагает сокращении рисков «нежелательной эскалации» с Россией, пояснили в Белом доме. В роли будущих партнеров в области обороны США обозначили Финляндию и Швецию. Ранее в Пентагоне указывали, что ни одна страна не хотела бы видеть милитаризацию Арктике, приводит RT слова представителя Пентагона Джона Кирби.

Соединенные Штаты предоставили новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет. Белый дом намерен конкурировать за укрепление влияния в регионе с Россией и Китаем, следует из документа, опубликованного на сайте правительства США. В тексте говорится о «растущей стратегической конкуренции в Арктике». Согласно документу, новая стратегия «направлена на то, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать [с Россией и КНР] и управлять напряженностью». Кроме того, стратегия предполагает сокращении рисков «нежелательной эскалации» с Россией, пояснили в Белом доме. В роли будущих партнеров в области обороны США обозначили Финляндию и Швецию. Ранее в Пентагоне указывали, что ни одна страна не хотела бы видеть милитаризацию Арктике, приводит RT слова представителя Пентагона Джона Кирби.