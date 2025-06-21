Politico: заседание НАТО по Украине на саммите в Гааге не состоится

Заседание НАТО, посвященное ситуации на Украине, не состоится на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщает одно из американских изданий. По его данным, причиной изменений стал сокращенный рабочий график после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров G7.
«Конфликт России и Украины еще не близок к завершению, а фокус внешней политики Америки все больше смещается на Азию и Ближний Восток. Для достижения этой цели организаторы саммита упростили встречу, сократив то, что обычно занимает два дня, до 24 часов и сосредоточив ее вокруг обещания Трампа, которое было согласовано заранее, и почти ни на чем другом», — пишет Politico.
Расписание предусматривает проведение лишь приветственного ужина и одной сессии альянса, тогда как обычно планируется две. Кроме того, по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский приглашен только на церемониальный ужин, посвященный открытию саммита.
Ранее Newsweek сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике предстоящего саммита НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму. По словам европейского чиновника, в текущем проекте итогового заявления содержится лишь краткая отсылка к оборонным возможностям Украины, без более детального выражения поддержки со стороны альянса. Издание отмечает, что подобная позиция американской администрации может вызвать обсуждение среди стран-участниц НАТО.
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