Грузия рискует на долгие годы утратить перспективу вступления в Евросоюз. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. Он напомнил, что в 2023 году Евросоюз предоставил Грузии статус страны-кандидата, тем самым открыв ей путь к вступлению в европейское сообщество.
«Сегодня евроинтеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза, более того, демократия в Грузии в опасности», — отметил Герчинский. Его слова передает ТАСС.
Посол также подчеркнул, что 23 июня на встрече глав МИД стран ЕС может быть поднят вопрос о ситуации в Грузии. На повестке обсуждение дезинформационных кампаний против Евросоюза, возможность введения санкций, а также пересмотр безвизового режима для граждан Грузии.
Взаимоотношения между Тбилиси и Брюсселем значительно ухудшились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии одобрил закон об иноагентах. Евросоюз также выразил обеспокоенность по поводу соблюдения принципов честности и прозрачности в ходе парламентских выборов, проведенных в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС временно приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и государственных служащих. Кроме того, ряд государств-членов союза приняли решение о введении персональных санкций в отношении отдельных представителей грузинских властей.
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